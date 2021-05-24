ЦБ привлек ВТБ, «АльфаСтрахование» и «Росгосстрах» к административной ответственности. Информация об этом опубликована на сайте регулятора.

Постановление в отношении банка вынесено по статье 14.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Незаконное получение или предоставление кредитного отчета»), которая распространяется на незаконные, но не подпадающие под Уголовный кодекс действия по получению или предоставлению кредитного отчета либо информации, составляющей кредитную историю и входящей в кредитный отчет.

Применяются санкции к должностному или юридическому лицу — не уточняется (номер постановления не содержит соответствующих обозначений). Штраф для должностных лиц по статье 14.29 КоАП может составлять от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.



Страховые компании «АльфаСтрахование» и «Росгосстрах» привлечены к административной ответственности на основании статьи 15.34.1 КоАП. Данное положение кодекса касается «необоснованного отказа страховой организации <…> от заключения публичных договоров, предусмотренных федеральными законами о конкретных видах обязательного страхования, либо навязывания страхователю или имеющему намерение заключить договор обязательного страхования лицу дополнительных услуг, не обусловленных требованиями федерального закона о конкретном виде обязательного страхования».

Традиционных условных обозначений ЦБ, указывающих на вид применяемых санкций, в номерах постановлений также нет. В КоАП прописано, что такое нарушение «влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, на юридических лиц — от 100 тыс. до 300 тыс. рублей».



Все документы пока не вступили в законную силу.



Более подробно причины привлечения кредитных организаций к административной ответственности ЦБ в своих сообщениях не раскрывает. Банки.ру предлагает финучреждению направить комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы в этой новости.