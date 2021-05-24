Российские банки выдали в январе 2022 года 1,44 млн нецелевых потребительских кредитов ( наличными ). Это на 26% больше, чем в январе прошлого года (1,14 млн), следует из данных «Кредистории» (Объединенного кредитного бюро), которое располагает информацией о примерно 97% банковских заемщиков.

Российские банки выдали в январе 2022 года 1,44 млн нецелевых потребительских кредитов ( наличными ). Это на 26% больше, чем в январе прошлого года (1,14 млн), следует из данных «Кредистории» (Объединенного кредитного бюро), которое располагает информацией о примерно 97% банковских заемщиков.

Объем средств, который предоставили банки россиянам, составил 448 млрд рублей — это на 16% больше, чем в январе 2021-го, когда заемщики взяли кредиты наличными на общую сумму 386 млрд рублей.

Среди 30 регионов, в которых население взяло в январе больше всего кредитов наличными, самый сильный рост выдач был в Краснодарском крае (на 35%), Ростовской области (+34%) и Московской области (+34%). Самый низкий рост — в Пермском крае (+16%), Волгоградской области (+16%) и Самарской области (+15%).



«Выдачи потребительских кредитов растут очень быстрыми темпами, при этом в количественном выражении быстрее, чем по объему предоставленных средств. Связано это с тем, что в последнее время банки стали активнее кредитовать заемщиков с небольшим доходом на небольшие суммы, что привело к снижению среднего размера кредита», — сказал генеральный директор ОКБ Артур Александрович.