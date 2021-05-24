Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило Евразийскому банку развития (ЕАБР) кредитные рейтинги по международной шкале на уровне «A-» со «стабильным» прогнозом и по национальной шкале на уровне «AAA(RU)» также со «стабильным» прогнозом.

«Кредитный рейтинг Евразийского банка развития по международной шкале на уровне «A-» определяется оценкой собственной кредитоспособности ЕАБР («а-»), которая обусловлена сильной достаточностью капитала, удовлетворительным риск-профилем, а также адекватной позицией по фондированию и ликвидности. Кредитный рейтинг ЕАБР по национальной шкале для РФ определен на уровне «AAA(RU)», прогноз «стабильный» в соответствии с методологией сопоставления кредитных рейтингов, присвоенных по международной шкале АКРА, с кредитными рейтингами, присвоенными по национальной шкале АКРА для Российской Федерации», — отмечается в сообщении АКРА .

ЕАБР — международная финансовая организация, созданная для содействия экономическому росту и расширению торгово-экономических связей между некоторыми из стран — членов СНГ, впоследствии создавшими Евразийский экономический союз (далее — ЕАЭС). Странами — участниками ЕАБР являются Россия (65,97%), Казахстан (32,99%), Белоруссия(0,99%), Таджикистан (0,03%), Армения (0,01%) и Киргизская Республика (0,01%).



Качество управления, качество стратегии и транспарентность деятельности оцениваются агентством как удовлетворительные.

«Организационная структура и корпоративное управление соответствуют целям деятельности ЕАБР. Стратегия на 2018—2022 годы предусматривает активное расширение инвестиционной деятельности, особое внимание уделяется проектам транспортной инфраструктуры, энергетики и цифровой трансформации. ЕАБР также намерен развивать расчетные операции (аккредитивы и клиринговые услуги) между странами — участниками ЕАЭС, а также увеличивать объемы гарантийного бизнеса (в том числе в сфере таможенного дела и реализации государственных заказов), что укрепит позиции ЕАБР как ведущего международного института развития в ЕАЭС», — сказано в релизе.

Кроме того, ЕАБР — управляющий средствами Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), что свидетельствует о высокой системной значимости ЕАБР для стран-акционеров. ЕФСР представляет собой региональный финансовый механизм объемом 9,5 млрд долларов (на 30 июня 2021 года; независимо от баланса ЕАБР), учрежденный странами — акционерами ЕАБР в 2009 году. Во время пандемии COVID-19 ЕАБР администрировал процесс предоставления средств ЕФСР (в том числе кредитов на поддержку бюджета) государствам — участникам ЕФСР для борьбы с последствиями пандемии.

Как замечают аналитики, ЕАБР обладает значительным объемом капитала (в том числе оплаченный капитал составляет 1,5 млрд долларов, капитал до востребования — еще 5,5 млрд), что обеспечивает комфортный буфер абсорбции возможных убытков (показатель достаточности капитала, согласно расчетам АКРА, составил 33,4% на июня 2021 года). Операционная эффективность, несмотря на продолжающееся снижение, оценивается как адекватная.

Риск-профиль ЕАБР оценивается как удовлетворительный, в том числе учитывая удовлетворительную оценку качества управления рисками. Риск-профиль характеризуется умеренной страновой диверсификацией: на июня 2021 года около 40% активов приходилось на РФ, 26,1% — на Казахстан, 22,5% — на другие страны, в том числе не входящие в ЕАЭС и не являющиеся государствами — акционерами ЕАБР, а оставшаяся часть — на миноритарных акционеров.

«Стабильный» прогноз предполагает с наиболее высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12—18 месяцев.

К позитивному рейтинговому действию может привести значительное улучшение качества активов и позиции по фондированию и ликвидности, к негативному — ухудшение позиции по достаточности капитала и качества активов.