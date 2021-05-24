Средний размер нецелевых потребительских кредитов ( наличными ) в России в январе 2022 года вернулся к уровню первой половины 2019 года и составил 311 тыс. рублей, следует из данных сервиса «Кредистория» (Объединенного кредитного бюро), которое располагает информацией о примерно 97% банковских заемщиков.

Средний размер нецелевых потребительских кредитов ( наличными ) в России в январе 2022 года вернулся к уровню первой половины 2019 года и составил 311 тыс. рублей, следует из данных сервиса «Кредистория» (Объединенного кредитного бюро), которое располагает информацией о примерно 97% банковских заемщиков.

По данным сервиса, банки сокращают средний размер кредита наличными уже несколько месяцев подряд. Так в сентябре прошлого года он составлял 365 тыс. рублей, а по итогам декабря — 325 тыс. рублей. Соответственно, с августа средний размер кредита наличными сократился на 17%, а с декабря — на 4%.

«Банки сейчас все чаще кредитуют высокорискованных клиентов с низким доходом. Таким клиентам они предоставляют кредит на меньшую сумму, чем более качественным, чтобы снизить возможные финансовые потери. Увеличение доли высокорискованных клиентов с небольшими кредитами приводит к постепенному снижению в общей статистике среднего размера кредита», — сказал генеральный директор ОКБ («Кредистории»)Артур Александрович.



Он напомнил, что во втором полугодии 2022 года Банк России сможет устанавливать прямые количественные ограничения на предоставление рискованных потребительских кредитов. Дальнейшая динамика среднего чека будет во многом зависеть от того, как активно регулятор будет пользоваться этим правом, полагает эксперт

