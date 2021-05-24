Банк России привлек страховую компанию «Росгосстрах» к административной ответственности. Информация об этом опубликована во вторник на сайте регулятора.

Банк России привлек страховую компанию «Росгосстрах» к административной ответственности. Информация об этом опубликована во вторник на сайте регулятора.

Постановление в отношении страховщика выписано 9 февраля на основании статьи 15.34.1 КоАП , то есть касается «необоснованного отказа страховой организации… от заключения публичных договоров, предусмотренных федеральными законами о конкретных видах обязательного страхования, либо навязывания страхователю или имеющему намерение заключить договор обязательного страхования лицу дополнительных услуг, не обусловленных требованиями федерального закона о конкретном виде обязательного страхования».

Постановлением предусмотрено наложение административного штрафа, при этом в номере документа нет традиционных для регулятора обозначений, указывающих, применяются санкции к должностному или юридическому лицу. Штраф в соответствии с указанным положением КоАП может составить от 20 тыс. до 50 тыс. рублей для должностных лиц и от 100 тыс. до 300 тыс. рублей для юридических лиц.

Постановление пока не вступило в законную силу.

Более подробно причины привлечения кредитных организаций к административной ответственности ЦБ в своих сообщениях не раскрывает. Банки.ру предлагает финучреждениям направить комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы в этой новости.