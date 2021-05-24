Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 24 января, превысил 79 рублей впервые с 3 ноября 2020 года, евро — 89 рублей впервые с 20 июля 2021 года, свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара расчетами «завтра», по данным на 14:50 мск, прибавил 1,8725 рубля по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 79,2975 рубля, курс евро на это же время повысился на 1,7925 рубля, достигнув 89,66 рубля, следует из данных на сайте биржи.

Рубль безропотно обновляет минимумы, отмечает сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. Отметив четвертую неделю падения, нацвалюта начала новую торговую пятидневку с продолжения «медвежьего» хода, утоняет он.



«Прежде всего против рубля и российского рынка в целом играет геополитика. Трейдеры снова напряглись после сообщений о намерении Вашингтона разместить до 5 тыс. американских военнослужащих в странах Прибалтики и Восточной Европы на фоне ситуации вокруг Украины. Тем временем доллар на международной арене чувствует себя вполне уверенно, плавно продвигаясь на север в надежде на ястребиный тон Федрезерва в ходе предстоящего заседания, которое представляет главный фактор риска для нашей валюты на ближайшие дни», — комментирует эксперт.

Тем временем дорогая нефть в сочетании с налоговым периодом бессильны на фоне двух вышеобозначенных «медвежьих» драйверов. По прогнозу аналитика, если в ближайшее время бычий импульс на рынке черного золота угаснет, и Brent отойдет от семилетних максимумов, положение рубля только усугубится. «В условиях перекупленности нефтяных фьючерсов на рынок уже прокрались опасения солидного отката цен, особенно в случае повсеместного ралли доллара», — замечает Переславский.

