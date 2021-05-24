Центробанк привлек к административной ответственности страховую компанию «Ингосстрах». Информация об этом опубликована на сайте регулятора.

Постановление вынесено 10 января на основании статьи 15.34.1 КоАП , то есть касается «необоснованного отказа страховой организации… от заключения публичных договоров, предусмотренных федеральными законами о конкретных видах обязательного страхования, либо навязывания страхователю или имеющему намерение заключить договор обязательного страхования лицу дополнительных услуг, не обусловленных требованиями федерального закона о конкретном виде обязательного страхования».

Постановлениями предусмотрено наложение административного штрафа, при этом в номерах документов нет традиционных для регулятора обозначений, указывающих, применяются санкции к должностному или юридическому лицу.

Штраф в соответствии с указанным положением КоАП может составить от 20 тыс. до 50 тыс. рублей для должностных лиц и от 100 тыс. до 300 тыс. рублей для юридических лиц.



Постановление пока не вступило в законную силу.



Более подробно причины привлечения кредитных организаций к административной ответственности ЦБ в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает финучреждениям направить комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы в этой новости.