Центробанк привлек к административной ответственности МТС Банк, микрофинансовые компании «Центр финансовой поддержки» и «Рево Технологии», АО «КИТ Финанс», страховые компании «АльфаСтрахование» и «Росгосстрах». Информация об этом опубликована на сайте регулятора.

В частности, по одному постановлению в отношении МТС Банка и МКК «Центр финансовой поддержки»вынесены 29 и 28 декабря соответственно по статье 14.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Незаконное получение или предоставление кредитного отчета»), которая распространяется на незаконные, но не подпадающие под Уголовный кодекс действия по получению или предоставлению кредитного отчета либо информации, составляющей кредитную историю и входящей в кредитный отчет.

Постановлениями предусмотрено наложение административного штрафа, при этом в номерах документов нет традиционных для регулятора обозначений, указывающих, применяются санкции к должностному или юридическому лицу. Штраф для должностных лиц по данной статье может составлять от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.



Два постановления в отношении АО «КИТ Финанс» вынесены 27 декабря по частям 9 и 12 статьи 15.29 . Статья формулируется как «нарушение требований законодательства РФ, касающихся деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, репозитария, клиринговых организаций, лиц, осуществляющих функции центрального контрагента, акционерных инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов, управляющих компаний акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов или негосударственных пенсионных фондов, специализированных депозитариев акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов или негосударственных пенсионных фондов».

По девятой части этой статьи предусмотрено наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юрлиц — от 700 тыс. до 1 млн рублей. Нарушение 12-й части данной статьи влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 000 до 3 000 рублей; на должностных лиц — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей; на юрлиц — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

МКК «Рево Технологии» привлечена к административной ответственности 27 декабря по статье части 6 статьи 15.26.1 КоАП РФ («Нарушение законодательства Российской Федерации о микрофинансовой деятельности»). Шестая часть формулируется как «непредставление или несвоевременное представление микрофинансовой организацией информации, содержащейся в кредитной истории, в бюро кредитных историй».

Постановление предусматривает наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 2 000 до 5 000 рублей; на юрлиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

В отношении «Росгосстраха» постановление вынесено также 27 декабря на основании статьи 15.34.1 КоАП , то есть касается «необоснованного отказа страховой организации… от заключения публичных договоров, предусмотренных федеральными законами о конкретных видах обязательного страхования, либо навязывания страхователю или имеющему намерение заключить договор обязательного страхования лицу дополнительных услуг, не обусловленных требованиями федерального закона о конкретном виде обязательного страхования». Объект постановления — должностное или юридическое лицо — не конкретизируется. Документ предусматривает штраф, который в соответствии с указанным положением КоАП может составить от 20 тыс. до 50 тыс. рублей для должностных лиц и от 100 тыс. до 300 тыс. рублей для юридических лиц.

Постановление в отношении «АльфаСтрахования» вынесено 27 декабря на основании части 3 статьи 13.25 КоАП («Неисполнение страховщиком обязанности по хранению документов, перечень которых и требования к обеспечению сохранности которых предусмотрены страховым законодательством, а также непринятие страховщиком мер по обеспечению хранения информации, содержащейся в информационных системах, ведение и обеспечение сохранности которых предусмотрены страховым законодательством»). Постановление, также пока не вступившее в законную силу, предусматривает штраф, который в соответствии с указанным положением КоАП может составить от 20 тыс. до 30 тыс. рублей для должностных лиц и от 100 тыс. до 200 тыс. рублей для юридических лиц.

Все документы пока не вступили в законную силу.



Более подробно причины привлечения кредитных организаций к административной ответственности ЦБ в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает финучреждениям направить комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы в этой новости.