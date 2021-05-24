Регулятор привлек банк «Открытие» к административной ответственности. Информация об этом опубликована в четверг, 16 декабря, на сайте регулятора.

Два постановления вынесены по статье 14.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Незаконное получение или предоставление кредитного отчета»), которая распространяется на незаконные, но не подпадающие под Уголовный кодекс действия по получению или предоставлению кредитного отчета либо информации, составляющей кредитную историю и входящей в кредитный отчет.

Постановлениями предусмотрено наложение административного штрафа, при этом в номерах документов нет традиционных для регулятора обозначений, указывающих, применяются санкции к должностному или юридическому лицу. Штраф для должностных лиц по данной статье может составлять от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.



Документ пока не вступил в законную силу.



Более подробно причины привлечения кредитных организаций к административной ответственности ЦБ в своих сообщениях не раскрывает. Банки.ру предлагает финучреждению направить комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы в этой новости.