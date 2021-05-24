ЦБ привлек СберБанк , Альфа-Банк и «Открытие» к административной ответственности. Информация об этом опубликована на сайте регулятора.

Два постановления в отношении Альфа-Банка и «Открытия» вынесены 13 и 10 декабря соответственно по статье 14.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Незаконное получение или предоставление кредитного отчета»), распространяющейся на незаконные, но не подпадающие под Уголовный кодекс действия по получению или предоставлению кредитного отчета либо информации, составляющей кредитную историю и входящей в кредитный отчет.

Постановление в отношении «Сбера» вынесено 13 декабря по части 1 статьи 15.19 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Нарушение требований законодательства, касающихся представления и раскрытия информации на финансовых рынках»). Речь идет о не составляющем уголовного деяния непредставлении или нарушении эмитентом порядка и сроков представления информации или уведомлений, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, либо ее представлении не в полном объеме, представлении недостоверной или вводящей в заблуждение информации.

Во всех случаях предусмотрен административный штраф, но в номере постановлений нет часто используемых регулятором обозначений, указывающих, применяются эти санкции к должностному или юридическому лицу. Штраф для должностных лиц по статье 14.29 КоАП может составлять от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Постановления пока не вступили в законную силу.

Более подробно причины привлечения кредитных организаций к административной ответственности ЦБ в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает финучреждениям направить комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы в этой новости.

