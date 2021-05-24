Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности банка «Элита» на уровне «ruB+». По рейтингу установлен «стабильный» прогноз.

«Для рейтинга банка характерны слабая оценка рыночных позиций, адекватная достаточность капитала при низкой эффективности деятельности, удовлетворительное качество активов, адекватная ликвидная позиция и консервативная оценка уровня корпоративного управления», — говорится в релизе агентства.

В агентстве напоминают, что «Элита» — небольшой по размеру активов банк, специализирующийся на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании предприятий МСБ, в том числе в рамках реализации политики администрации Калужской области по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, а также на кредитовании физических лиц. Ключевым участником банка является правительство Калужской области с долей в уставном капитале банка в размере 98,6%.

Агентство отмечает поддержание банком высоких значений нормативов достаточности капитала в течение девяти месяцев 2021 года (в среднем на отчетные даты указанного периода значения нормативов Н1.0 и Н1.2 составили 24,5% и 15,8% соответственно). Вместе с тем отмечается относительно небольшая дельта между абсолютным размером собственных средств банка и уставным капиталом, что потенциально может ограничивать возможности банка по наращиванию активов под риском.

«Негативное влияние на рейтинг банка оказывает характерная для банка низкая рентабельность и операционная эффективность деятельности. Уровень концентрации активных операций и внебалансовых обязательств на объектах крупного кредитного риска оценивается как умеренный: крупные кредитные риски к нетто-активам на 1 октября 2021 года составляют около 46%, величина максимального кредитного риска — 3,1% нетто-активов в сентябре 2021 года», — замечают аналитики.



Качество кредитного портфеля, по оценке агентства, демонстрирует некоторое улучшение как в части уменьшения объемов и доли ссуд III—V категорий качества, так и по доле просроченной задолженности. Тем не менее наблюдаемые на текущий момент значения некоторых показателей оцениваются агентством как повышенные, что оказывает негативное влияние на рейтинг.

Консервативная оценка уровня корпоративного управления прежде всего обусловлена исторически низкой операционной эффективностью деятельности банка и невысокой результативностью при реализации кредитной политики в ретроспективе, а также рядом недостатков во внутренних бизнес-процессах банка (в том числе отсутствие независимых членов совета директоров, ограниченная регламентация системы управления рисками) и стратегическом планировании на долгосрочную перспективу.