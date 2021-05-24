АКРА подтвердило кредитный рейтинг Локо-Банка на уровне «BBB+(RU)», прогноз — «стабильный», следует из релиза агентства.

«Кредитный рейтинг КБ «Локо-Банк» (АО) обусловлен удовлетворительными оценками бизнес-профиля и риск-профиля, сильной достаточностью капитала и адекватной позицией по фондированию и ликвидности», — отмечается в сообщении.

По данным аналитиков, удовлетворительная оценка риск-профиля Локо-Банка обусловлена приемлемым качеством кредитного портфеля (59% активов), доля которого на фоне активного наращивания объема операций на рынке ценных бумаг снизалась за последние 12 месяцев с 59% до 30% активов на 31 марта 2021 года.

Как поясняется, оценка субфактора ликвидности обусловлена способностью Локо-Банка выдержать отток клиентских средств в рамках как базового (профицит краткосрочной ликвидности составляет около 19 млрд рублей), так и стрессового (дефицит менее 1% обязательств) сценариев АКРА. В случае необходимости банк может привлекать финансирование в рамках сделок РЕПО, однако возможный объем привлечения средств ограничен в силу обременения 68% портфеля ценных бумаг на 31 марта 2021 года. На более длительных сроках дисбалансов также не наблюдается (показатель дефицита долгосрочной ликвидности, ПДДЛ, находился на уровне более 100% на 31 марта 2021 года).



«Стабильный» прогноз предполагает с наиболее высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12–18 месяцев.

К позитивному рейтинговому действию могут привести существенное укрепление рыночных позиций при сохранении умеренного риск-аппетита, а также значительное снижение доли проблемной и потенциально проблемной задолженности в кредитном портфеле.

Негативно не рейтинге могут отразиться: значительное снижение показателя достаточности капитала первого уровня и/или норматива Н1.2; существенный рост проблемной задолженности в кредитном портфеле; повышение уровня принимаемых рыночных рисков; ухудшение позиции по ликвидности и/или фондированию.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

