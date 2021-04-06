На IX форуме финансовых инноваций FinNext-2021 , который проходил 25 марта в Москве, в офлайне собралось более тысячи экспертов, среди которых разработчики, руководители банков, финансовых и страховых компаний, представители ритейла и телекома. Все они обсуждали развитие технологических ниш финансовых услуг, знакомились с инструментами и кейсами, делились достижениями и идеями.

На форуме, тема которого в этом году звучала как «Скорость: Услуг. Процессов. Развития», компания iSimpleLab выступала партнером и участником и представила аудитории свои прогрессивные решения для развития клиентских сервисов в банках.

Директор по продажам iSimpleLab Алексей Колесников:

«” Пандемийные” ограничения продолжаются снижаться. Ярким показателем разрядки этой непростой ситуации для нашей компании стала бурная активность в офлайне на форуме Finnext-2021. Мероприятие в очередной раз показало свою актуальность. Основной зал был полон участников, со сцены обсуждали яркие современные и важные темы. Представители компании iSimpleLab при такой активности успели провести несколько заранее назначенных встреч с участниками форума, а также с потенциальными клиентами, которых заинтересовали как традиционные продукты на базе платформы ДБО iSimpleBank 2.0, так и трендовые решения. Это iSimpleMessageGate — платформа централизованной рассылки сообщений по различным каналам, а также продукт наших партнеров iQStore — чат-платформа iQChannels. К счастью, никому не пришлось объяснять важность этих решений для взаимодействия с клиентами в современном цифровом банкинге. Общение на форуме проходило исключительно в практической плоскости, обсуждались конкретные шаги по внедрению iSimpleMessageGate и iQChannels в кредитных организациях».

Компания iSimpleLab благодарит организаторов Finnext-2021 за отличное проведение мероприятия!

О компании iSimpleLab:

iSimpleLab (ООО «АйСимплЛаб») — российский разработчик программного обеспечения в области дистанционного банковского обслуживания. Компания продвигает на банковский рынок платформу ДБО собственной разработки под брендом iSimpleBank 2.0.

ДБО iSimpleBank 2.0 — это инновационная платформа ДБО российского производства, построенная на современных технологиях, соответствующая повышенным требованиям заказчика к IT-системам подобного класса. Являясь высокотехнологичным централизованным решением, имея промышленный API-интерфейс, платформа iSimpleBank 2.0 способна решать самые разнообразные задачи, стоящие перед Банком в вопросе диджитализации продуктов и услуг, и их дистрибуции во всевозможные каналы взаимодействия с клиентом. Помимо развития классических продуктов – Интернет-банка и Мобильных приложений для устройств с операционными системами iOS и Android компания iSimpleLab ведет разработки в области перспективных интерфейсов коммуникации Банка и клиента.

Организационно компания iSimpleLab входит в консорциум iCAM