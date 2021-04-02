В многофункциональных центрах (МФЦ) предоставления государственных и муниципальных услуг Ульяновской области начал работу голосовой помощник «Ульяна». Имя для нейроробота выбрали сами жители региона в ходе онлайн-голосования.

Виртуальный ассистент реализован дочерней компанией «Ростелекома» «РТ Лабс» на базе омниканальной диалоговой платформы Digital2Speech компании BSS в основе которой технологии искусственного интеллекта, машинного обучения и нейронных сетей. Решение BSS зарегистрировано в Роспатенте и включено в Реестр российского ПО. Элементы платформы: голосовой помощник, текстовый бот, речевая аналитика, голосовая биометрия - постоянно совершенствуются на базе актуальных научных и технологических достижений, эффективны и приносят выгоду в любом формате использования.

«Ульяна» обучена типовым запросам в МФЦ и отвечает на обращения граждан, консультирует по услугам МФЦ, информирует о статусе заявок. «Ульяна» может подсказать адреса офисов «Мои документы», график работы подразделений и порядок записи в МФЦ. Объяснит как зарегистрировать, подтвердить или восстановить учетную запись на портале госуслуг. Как оформить и получить загранпаспорт, материнский капитал или ежемесячную денежную выплату на детей в возрасте от трех до семи лет. Как поставить ребенка на очередь в детский сад. Поможет узнать статус заявки и ответит на другие вопросы.

Возможности Digital2Speech позволяют «Ульяне» не только распознавать разговорную речь, но и понимать намерения граждан, позвонивших в МФЦ. Это помогает сократить время на выяснение цели обращения и ускорить решение вопроса.

«Проект обеспечивает экономический эффект для госучреждения и повышает доступность государственных услуг для граждан. Нейроробот «Ульяна» возьмет на себя большую часть стандартных обращений, снизив нагрузку на операторов кол-центра. Уже сейчас виртуальный консультант отвечает на звонки в любое время суток, работает без выходных и перерывов на обед и быстро справляется с поиском необходимой информации для ответа», — отметила директор Ульяновского филиала ПАО «Ростелеком» Елена Альпова.

«Виртуальный ассистент обладает огромным потенциалом для дальнейшего развития. В ней уже заложена основа для голосовой биометрии. В будущем система сможет узнавать человека по голосу и персонифицировать государственные услуги. В планах еще одна из перспективных возможностей системы — анализ эмоциональной составляющей диалога. Объективный контроль процесса общения — все это уже возможно в обозримом будущем. Что касается «Ульяна», то обучение голосового ассистента продолжится: будут внедряться новые лингвистические модели и прорабатываться всевозможные сценарии. Уверен, что со временем голосовой ассистент станет для ульяновцев надежным помощником во многих жизненных ситуациях», — добавил директор обособленного подразделения РТЛабс Дмитрий Качанов.

«Сотрудничество BSS и «РТ Лабс» в части голосовых решений охватывает уже целый ряд проектов. Мы оказываем всестороннюю поддержку нашим партнерам. Обеспечиваем персональный подход, высокий уровень сервисного и технического сопровождения, качественное обучение, доступ к базе знаний и выгодную систему мотивации. Использование SDK, API и гибких инструментов кастомизации, позволяют нашим партнерам самостоятельно расширять стандартный функционал и внедрять новые сервисы. А инновационность и технологичность наших решений способствуют укреплению имиджа и репутации партнеров», - прокомментировал генеральный директор компании BSS Георгий Кравченко.