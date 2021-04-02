Быстрый Time2Market (T2M) можно смело назвать краеугольным камнем современного цифрового банкинга. Обостряющаяся конкуренция среди банков за новых и лояльность действующих клиентов требует ускорения вывода на рынок digital-продуктов.

Системы в дистанционных каналах последние годы активно наращивали свой функционал как банковских продуктов и услуг, так и небанковских сервисов. Модульно-монолитные системы становились более громоздкими, из-за чего становится сложнее сохранить текущую скорость вывода новых продуктов, не говоря уже про сокращение T2M.

Проблема с такими решениями в том, что, при добавлении нового продукта или функционала, необходимо провести регресс модульно-монолитной системы, а также синхронизировать релизы для всех банков, эксплуатирующих данное ДБО.

Технический директор компании BSS Дмитрий Свалов в ходе 9-го форума финансовых инноваций FinNEXT 2021 рассказал, какой выход из этой ситуации видят в компании.

По оценке BSS переход на микросервисную архитектуру позволит в разы увеличить скорость вывода сервисов в промышленную эксплуатацию.

Однако сейчас для BSS, как для любого вендора, стоит непростой вопрос выбора пути перехода на микросервисную архитектуру. Важно, чтобы это прошло безболезненно для разработчика и заказчиков, а также для многочисленных клиентов банков.

Спикер в ходе выступления рассмотрел три возможных для вендора пути перехода на производство продуктов в микросервисной архитектуре. Первый, революционный - реализация с нуля. Второй, адаптационный - поставка продуктовых модулей как в составе моноприложения, так и в виде отдельных сервисов. Третий, эволюционный - постепенное разделение монолитного приложения на микросервисы и реализация новых сервисов в виде микросервисов.

«Для вендора ДБО, по нашему мнению, первый вариант не выглядит реалистичным из-за высокой стоимости и большой задержки в поставке бизнес-функционала на рынок. Мы считаем, что сочетание второго и третьего вариантов является наиболее перспективным с точки зрения обеспечения непрерывности поставки существующих и повышения скорости поставки новых продуктов», - прокомментировал Дмитрий Свалов.

Выбор компании BSS – постепенное уменьшение размера тиражируемого коробочного решения, перенос интенсивно развиваемого и кастомизируемого функционала в микросервисы. Также важным направлением развития будет обеспечение возможности встраивания продуктов в микросервисной архитектуре в сторонние цифровые экосистемы банков, развитие SDK, чтобы банки могли совместно с BSS развивать свою цифровую экосистему в микросервисной архитектуре.

Напомним, что в декабре 2020 года проект компании BSS по созданию вендорского решения ДБО на микросервисной архитектуре получил положительную оценку и грант на реализацию от Российского фонда развития информационных технологий. Согласно дорожной карте проекта к концу года рыночное решение станет доступно банкам РФ, а со следующего года планируется выход на зарубежные рынки.