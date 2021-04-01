Российский бизнес не только вернулся к допандемийным показателям выручки, но и начал зарабатывать больше, чем до кризиса, пишут «Известия» . Обороты компаний в январе-феврале 2021 года составили 34,7 трлн рублей, что на 10% превышает показатель аналогичного периода 2020-го. Об этом говорится в исследовании международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Оживление деловой активности произошло в абсолютном большинстве регионов — 71 из 85. Наилучшую динамику показал Дагестан: местные предприятия нарастили обороты на 66%, до 159 млрд рублей. Самый весомый вклад в это внесли фирмы сферы здравоохранения и социальных услуг. На втором месте по приросту оборотов оказалась Республика Алтай: местным компаниям удалось увеличить их на 31%, до 18 млрд рублей. Такие результаты обеспечил рост оптовой и розничной торговли в регионе. На третьем месте — Тамбовская область, где выручка коммерческих организаций выросла почти на 30%, до 124 млрд рублей, чему способствовали торговые предприятия, обрабатывающие производства и сельское хозяйство. В топ-10 по увеличению оборотов также вошли Ставропольский край (+25%, до 265 млрд рублей), Карелия (+23%, до 103 млрд рублей), Еврейская автономная область (+23%, до 15 млрд рублей), Хабаровский край (+23%, до 288 млрд рублей), а также Москва (+23%, до 9 трлн) рублей, Вологодская область (+22%, до 272 млрд рублей) и, наконец, Мурманская область (+22%, до 265 млрд рублей).

Наихудшую динамику продемонстрировали бизнесы Нижегородской области — их обороты снизились на 22%, до 540 млрд рублей, Волгоградской области (–14%, до 283 млрд рублей), Сахалинской области (—11%, до 221 млрд рублей), а предприятия Башкортостана (— 8%, до 593 млрд рублей). Антилидерами также стали организации Оренбургской области (–6%, до 338 млрд рублей), Камчатского (–6%, до 49 млрд рублей) и Пермского краев (–3%, до 516 млрд рублей).

Наибольший темп роста выручки наблюдался в сфере персональных услуг (ремонт компьютеров, химчистки, парикмахерские, салоны красоты, сауны), говорится в исследовании. Компании такой отрасли увеличили обороты сразу на 64%, до 61,2 млрд рублей. На втором месте — сфера культуры, спорта и развлечений, продемонстрировавшая рост выручки на 47%, до 79 млрд рублей, на третьем — здравоохранение и социальные услуги (+30%, до 564 млрд рублей).

Официальная статистика и данные информационных систем фиксируют, что бизнес постепенно возвращается к доковидным показателям, сообщили в Минэкономразвития. В пользу восстановления говорят и данные контрольно-кассовой техники: среднедневные обороты в январе-феврале уверенно превысили уровни начала 2020 года. В сегменте МСП восстановление в первые два месяца шло чуть медленнее — обороты в отраслях, на которые были наложены ограничения весной 2020 года, пока не вернулись на доковидные уровни, отметили в ведомстве.