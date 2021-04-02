Победителем конкурса Агентства по страхованию вкладов по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам чебоксарского банка «Мегаполис», в отношении которого 26 марта 2021 года наступил страховой случай в связи с отзывом лицензии , стал СберБанк . Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Страховые выплаты стартуют 5 апреля. Планируется задействовать около 70 структурных подразделений «Сбера». При этом в Чувашской Республике страховое возмещение вкладчикам «Мегаполиса» будут выплачивать не менее 40 отделений банка-агента, в том числе не менее 30 — в Чебоксарах.

По оценкам АСВ, 98% вкладчиков КБ «Мегаполис» смогут полностью вернуть свои вклады за счет получения страхового возмещения из фонда обязательного страхования вкладов.

СберБанк будет осуществлять прием заявлений, иных необходимых документов и выплату возмещения вкладчикам КБ «Мегаполис» в течение как минимум года.

Вкладчики «Мегаполиса», которые одновременно являются клиентами СберБанка, смогут обратиться за выплатой возмещения через сервис «Сбербанк Онлайн» без посещения офиса банка-агента. Сервис доступен как в мобильном приложении (Android, iOS), так и в веб-версии.



Напомним, размер страхового возмещения вкладчику определяется исходя из суммы всех его вкладов в банке, но может составлять не более максимального размера (лимита) страхового возмещения , установленного федеральным законом для соответствующего вида вкладов (1,4 млн рублей, в ряде случаев — 10 млн).