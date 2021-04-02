В «ВТБ Онлайн» появились новые страны для международных переводов с карты на карту. Теперь пользователи смогут отправлять переводы в 105 стран мира на карты Visa и в 112 стран на карты Mastercard, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«На карты Visa переводы стали доступны в 41 новую страну, в том числе в государства Евросоюза, СНГ, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Для переводов на карты Mastercard были добавлены новые страны, такие как Австралия, Индия, Северная Македония, Непал, Сербия, Туркменистан, ЮАР и также на территории Гренландии», — говорится в релизе.

Чтобы перевести деньги на иностранную карту в мобильном приложении «ВТБ Онлайн», нужно выбрать в нижнем меню вкладку «Платежи», открыть раздел «В другие страны» и выбрать перевод «С карты на карту». В интернет-банке эту операцию можно найти в верхнем меню во вкладке «Платежи и переводы». Деньги будут мгновенно зачисляться на карту получателя.

Максимальная сумма перевода составляет 150 тыс. рублей за одну операцию, комиссия —1% от суммы перевода.