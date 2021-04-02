Инвесторы и регуляторы в США обеспокоены большим количеством сделок с компаниями-пустышками (SPAC). Ситуация уже сравнивается с манией доткомов 90-х годов и вызывает серьезные опасения, сообщает Bloomberg .

В текущем квартале на рынки США вышли 300 SPAC. Они привлекли почти 100 млрд долларов — больше, чем за весь прошлый год. Однако с начала прошлой недели четыре размещения было отложено, а примерно половина уже существующих SPAC торгуется с дисконтом относительно цены размещения. Некоторые финансовые компании, в том числе Deutsche Bank AG, замедлили проведение IPO SPAC.

Руководство Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) в частном порядке выражает опасения, что мания SPAC может в итоге нанести ущерб розничным инвесторам. Сегодня SEC проверяет документацию SPAC значительно больше времени, чем раньше. Основная проблема заключается в большом количестве ошибок в заявках. Из-за этого SEC была вынуждена расширить подразделение, которое рассматривает документы SPAC.

Между тем, тарифы на страхование ответственности для SPAC стремительно растут. Страховое покрытие в размере около 10 млн долларов сейчас стоит в среднем более 1 млн долларов. Год назад эта цифра выросла с 250 тыс. до 300 тыс. долларов.

Однако в целом интерес со стороны инвесторов постепенно утихает. На рынке проявляется усталость от IPO, что усложняет для SPAC поиск инвестиций, необходимых для приобретения частных компаний. Вложения частных инвестиций в публичный капитал (PIPE) сокращаются, инвесторы выписывают небольшие чеки и задерживают некоторые трансакции.

Сергей МОЗГОЛОВ для Banki.ru