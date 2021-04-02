Банки «Траст» и «Открытие» призывают Верховый суд (ВС) Нью-Йорка при принятии решения о полномочиях для рассмотрения их претензий к Вадиму Беляеву обратить внимание на сделанные ВС Лондона выводы по иску, по которому бизнесмен также заявлен ответчиком, пишет РАПСИ.

Проживающий в США под фамилией Вольфсон Беляев, указывая на доктрину наиболее уместного места рассмотрения спора (forum conveniens), настаивает, что суд Нью-Йорка — не самое подходящее место для рассмотрения претензий со стороны «Траста» и «Открытия», так как спор должен рассматриваться не в США, а в России. Соответствующее ходатайство бизнесмена поступило в суд Нью-Йорка в феврале этого года. Также предприниматель указал на то, что у него отсутствуют какие-либо экономические и социальные связи с Нью-Йорком.

Представители «Траста» и «Открытия» информируют ВС Нью-Йорка, что Беляев подавал ходатайство со схожим требованием и аргументацией в лондонский суд, и оно было отклонено 23 марта этого года.

В письме представителей банков судье Джоэлу Коэну из ВС Нью-Йорка поясняется, что, во-первых, Высокий суд Лондона, отклонив ходатайство Беляева, постановил, что схожесть требований истцов в английском и российском судах не является достаточным основанием для оставления иска без рассмотрения. Во-вторых, ВС Лондона считает, что «очевидное сомнение гражданина Беляева в справедливости российского судебного разбирательства против него демонстрирует, что он, вероятно, будет оспаривать исполнение любого судебного решения, вынесенного против него в России», — отмечается в письме представителей банков.

Лондонский суд пришел к выводу, что «относительная легкость исполнения судебного решения на английском языке» может рассматриваться как обоснованная причина для обращения с иском к Беляеву и другим ответчикам по этому делу именно в Соединенном Королевстве, а не в России.

«Открытие» и «Траст» обратились в суд в США в сентябре 2020 года. Истцы заявили, что Беляев являлся руководителем мошеннической схемы вывода из структур банка активов. В декабре того же года заявление было уточнено: истцы среди прочего детально прояснили фактическую сторону случившегося, в том числе описали использованные основателем финансовой группы «Открытие» Беляевым схемы с ссудами и облигациями, а также инвестиционными пирамидами.