По словам источника, у торговых сетей хватит запасов продукции на две недели, после этого ситуация может стать критичной.
Производители сахара приостановили его продажи торговым сетям, пишут «Известия», ссылаясь на источники на рынке. По их словам, заводы также не подтверждают объемы будущих поставок. Это произошло после того, как правительство 22 марта заявило о готовности выделять субсидии изготовителям этой продукции на компенсацию их затрат уже с 1 апреля. Так, заводы могут получить от государства 5 рублей за каждый килограмм сахара, который заводы продают торговым сетям по фиксированной цене, то есть по 36 рублей за 1 кг.
Производители на фоне этих новостей свернули свою активность — заводы не принимают участия в электронных торгах, на которых ретейлеры обычно совершают закупки, сказал источник в отрасли. По его словам, сеть объявляет торги на покупку партии сахара, например, но изготовители не реагируют на них. После этого торговые компании самостоятельно обращаются к заводам, чтобы приобрести продукцию, но купить ее в итоге не всегда удается: производители сообщают компаниям, что пока не могут отгрузить товар. По словам собеседника издания, такая ситуация неудивительна: уже с 1 апреля заводы могут получать компенсацию от правительства, поэтому сейчас им невыгодно реализовывать свою продукцию.
По словам источника, у торговых сетей хватит запасов продукции на две недели, после этого ситуация может стать критичной. Минсельхоз уже запланировал встречу с изготовителями, на которой будут обсуждать проблемы оперативных поставок сахара в розницу. Источник в отрасли торговли подтвердил, что крупные компании действительно пока не могут купить сахар, также производители отказываются подтверждать им объемы будущих приобретений. Об этой ситуации торговые сети уже сообщали в Минпромторг и Минсельхоз. Запасы продукции на распределительных центрах торговых компаний сокращаются каждый день, отметил источник.
Как отметил собеседник издания, заводы не знают, когда на их счета поступят средства, а значит, все еще неясно, когда они возобновят активные отгрузки продукции ретейлерам. Ведомства советуют бизнесу договариваться и решать проблемы в рабочем порядке. В итоге получается, что цены регулируют как при плановой экономике, а проблемы решают как при рыночной, подчеркнул собеседник.
Минпромторг рассчитывает, что производители будут соблюдать условия соглашений и обеспечат своевременные поставки продукции. В министерстве отметили, что с 1 апреля декабрьские соглашения считаются пролонгированными, если участники не заявляют о выходе из них. В Минсельхозе отметили, что ситуацию на рынке сахара можно оценить как стабильную и дефицита этой продукции не ожидается. Участники соглашений о стабилизации цен на сахар, занимающие порядка 100% рынка, выполняют свои обязательства и отгружают продукцию в объемах, полностью обеспечивающих потребности внутреннего рынка, а заводы выразили готовность заключить контракты для прямых поставок, что позволит им получить субсидию, сказали в ведомстве.
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