Производители сахара приостановили его продажи торговым сетям, пишут «Известия» , ссылаясь на источники на рынке. По их словам, заводы также не подтверждают объемы будущих поставок. Это произошло после того, как правительство 22 марта заявило о готовности выделять субсидии изготовителям этой продукции на компенсацию их затрат уже с 1 апреля. Так, заводы могут получить от государства 5 рублей за каждый килограмм сахара, который заводы продают торговым сетям по фиксированной цене, то есть по 36 рублей за 1 кг.

Производители на фоне этих новостей свернули свою активность — заводы не принимают участия в электронных торгах, на которых ретейлеры обычно совершают закупки, сказал источник в отрасли. По его словам, сеть объявляет торги на покупку партии сахара, например, но изготовители не реагируют на них. После этого торговые компании самостоятельно обращаются к заводам, чтобы приобрести продукцию, но купить ее в итоге не всегда удается: производители сообщают компаниям, что пока не могут отгрузить товар. По словам собеседника издания, такая ситуация неудивительна: уже с 1 апреля заводы могут получать компенсацию от правительства, поэтому сейчас им невыгодно реализовывать свою продукцию.

По словам источника, у торговых сетей хватит запасов продукции на две недели, после этого ситуация может стать критичной. Минсельхоз уже запланировал встречу с изготовителями, на которой будут обсуждать проблемы оперативных поставок сахара в розницу. Источник в отрасли торговли подтвердил, что крупные компании действительно пока не могут купить сахар, также производители отказываются подтверждать им объемы будущих приобретений. Об этой ситуации торговые сети уже сообщали в Минпромторг и Минсельхоз. Запасы продукции на распределительных центрах торговых компаний сокращаются каждый день, отметил источник.

Как отметил собеседник издания, заводы не знают, когда на их счета поступят средства, а значит, все еще неясно, когда они возобновят активные отгрузки продукции ретейлерам. Ведомства советуют бизнесу договариваться и решать проблемы в рабочем порядке. В итоге получается, что цены регулируют как при плановой экономике, а проблемы решают как при рыночной, подчеркнул собеседник.

Минпромторг рассчитывает, что производители будут соблюдать условия соглашений и обеспечат своевременные поставки продукции. В министерстве отметили, что с 1 апреля декабрьские соглашения считаются пролонгированными, если участники не заявляют о выходе из них. В Минсельхозе отметили, что ситуацию на рынке сахара можно оценить как стабильную и дефицита этой продукции не ожидается. Участники соглашений о стабилизации цен на сахар, занимающие порядка 100% рынка, выполняют свои обязательства и отгружают продукцию в объемах, полностью обеспечивающих потребности внутреннего рынка, а заводы выразили готовность заключить контракты для прямых поставок, что позволит им получить субсидию, сказали в ведомстве.