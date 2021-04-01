У карт «Мир» существует функция, о которой малоизвестно потребителям, — бесплатное пополнение в любых банкоматах, пишет «Коммерсант» , ссылаясь на участников рынка. По словам собеседников издания, банки платят Национальной системе платежных карт (НСПК), которая является оператором платежной системы, комиссию в размере 0,8% от суммы пополнения. При внесении средств на карту через банкоматы своего банка операция для эмитента остается бесплатной — платежная система ее не видит. В случае с международными платежными системами банк платит за пополнение счета через чужой банкомат комиссию, размер которой зависит от вида карты.

Как рассказали в банках, на пополнение карт «Мир» через банкоматы приходится 3–10% всех поступающих на них средств. Согласно подсчетам, каждый месяц на такие карты через банкоматы поступает более 20 млрд рублей. Если бы все эти средства шли через «чужие» банкоматы, то банкам пришлось бы платить НСПК более 160 млн рублей в месяц. В банках отметили рост покупок по картам «Мир». Так, в Почта Банке рост такой оплаты составил 62%. В Промсвязьбанке за 2020 год объем операций по безналичной оплате вырос более чем на 40%, на безналичные расчеты картами «Мир» приходилось почти треть операций. В ВТБ отметили, что оплата составила около трети всех операций по картам «Мир». В большинстве случаев средствами, внесенными на карту, клиенты оплачивают покупки, за что кредитная организация получает комиссию, чаще всего превышающую 0,8%.

Как сообщили в пресс-службе платежной системы «Мир», в IV квартале 2020 года количество межбанковских операций по пополнению карт наличными через банкоматы увеличилось по сравнению с I кварталом 2020 года более чем в 1,5 раза, при этом объем таких операций вырос более чем вдвое. Также пополнение карт «Мир» с других карт в IV квартале в 40 раз превышало количество пополнений через «чужой» банкомат. Прибыль от этих операций невелика, но доходы НСПК могут вырасти с расширением популярности карт.

По мнению независимого эксперта на рынке платежных карт Дмитрия Вишнякова, правило выглядит как попытка платежной системы увеличить количество держателей кредитных карт . Клиенту дается возможность пополнять их через банкоматы бесплатно, что в свою очередь будет конкурировать с пополнением с другой карты, считает эксперт.