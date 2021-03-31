Торговая сеть «Технониколь» и СберБанк запустили совместный проект — «Бизнес-покупки в кредит» — сервис в сегменте строительного ретейла, говорится в релизе компании.



«Бизнес-покупки в кредит» — это сервис «Сбера» для кредитования юридических лиц, реализованный в личном кабинете сайта www.tstn.ru и позволяющий использовать заемные средства для онлайн-покупок. Для клиентов предусмотрена возможность воспользоваться классическим кредитом или овердрафтом, решение банк принимает в течение 20 минут. Услуга доступна ИП и ООО, зарегистрированным на сайте tstn.ru, имеющим расчетный счет в СберБанке. Чтобы совершить покупку, необходимо добавить интересующие товары в корзину и выбрать пункт «Купить в кредит», — сказано в сообщении.

Авторизация в системе осуществляется моментально — по «СберБизнес ID». Решение по кредиту принимается на основе анкеты клиента, без поручителей, договор подписывается в электронном виде. Кредитные средства направляются на оплату заказа, формировать платежные поручения вручную не требуется.

Овердрафт позволяет использовать деньги банка без процентов в течение 30 дней, доступен на сумму от 100 тыс. до 1 млн рублей, срок — 12 месяцев, ставка — 18% годовых. Кредит позволяет совершить покупку на сумму до 5 млн рублей на срок до трех лет.

Процентная ставка составляет 17% годовых, погашение кредита — аннуитетными платежами.