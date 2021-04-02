Депутаты от «Справедливой России» подготовили и направили на заключение в правительство РФ законопроект, позволяющий ускорить блокировку банковских карт граждан, пострадавших от действий мошенников, сообщает пресс-служба лидера эсеров Сергея Миронова.

«Мы предлагаем блокировать банковские карты до возбуждения уголовного дела о мошенничестве. Если же денежные средства уже перечислены на счет злоумышленника, то все операции по его счету тоже нужно временно заблокировать», — поясняет Миронов, которого цитирует пресс-служба.

Он обращает внимание, что сейчас на блокировку банковской карты гражданина, пострадавшего от мошенников, правоохранительным органам нужно слишком много времени. Ведь «заморозить» карту можно только после возбуждения уголовного дела, но обычно на эту процедуру уходит несколько дней, а за это время мошенники успевают получить украденные деньги и замести все свои следы, замечает Миронов.

«Чтобы обезопасить граждан от потери денег, депутаты фракции «Справедливая Россия» предлагают разрешить банкам по заявлению правоохранительных органов экстренно блокировать карты пострадавших до возбуждения уголовного дела. Вместе с этим блокировать нужно и карты мошенников, на которые перечислены средства. Если в возбуждении уголовного дела будет отказано, то все ограничения по банковских счетам должны будут сразу же сниматься», — поясняет лидер эсеров.

По мнению политика, проблема банковского мошенничества стала остро ощущаться в связи с «коронавирусными» ограничениями, при этом большинство хищений со счетов физлиц осуществляют телефонные мошенники. Аферисты научились подменять подлинные телефонные номера кредитных организаций и госслужб, выдавая себя за их работников, а в январе появилась новая схема телефонного мошенничества, когда представляясь сотрудниками МВД аферисты стали сообщать клиентам банков, что в отношении них возбуждено уголовное дело по заявлению Банка России, отметил он.

«Под предлогом проведения разбирательства они обманным путем узнают у жертвы данные платежных карт и затем похищают деньги. ЦБ уже сообщал, что не подает заявления в правоохранительные органы в отношении несанкционированных операций по картам, но мошенники не унимаются и продолжают терроризировать людей. Пора навести порядок, и для этого мы предлагаем как можно скорее принять законопроект, который защитит граждан от этих аферистов», — заключает Миронов.