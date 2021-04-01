Россияне в возрасте 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, могут продлить электронные больничные до 1 мая. Изменения в срок действия временных правил оформления листков нетрудоспособности и назначения выплат по ним утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Решение коснется работающих пенсионеров, которые не перешли на «удаленку» и не находятся в отпуске. Кроме того, они должны проживать в регионах, где по решению руководителей субъектов для этой категории граждан продолжают действовать ограничения. Продленные или выданные им новые электронные больничные будут оплачены за счет средств Фонда социального страхования (ФСС). Деньги начислят сразу за весь период. Они поступят напрямую работнику в течение семи календарных дней со дня оформления больничного», — говорится в сообщении Кабмина.

Листки нетрудоспособности будут выдаваться на основе данных, которые работодатели в электронном виде направляют в ФСС. Гражданам не потребуется предоставлять какие-либо дополнительные сведения или документы.

Временные правила оформления листков нетрудоспособности были введены из-за коронавируса в марте 2020 года. Решение об их продлении принято по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории России.