Проблемы в трудовой сфере, которые ранее возникли из-за пандемии, в некоторых странах сохраняются до сих пор. Такая ситуация сложилась в государствах, где этим вопросам уделяли недостаточно внимания, заявил президент России Владимир Путин в четверг на встрече с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой.

Омбудсмен отметила, что на фоне пандемии «особенно сложные вопросы возникали в трудовой сфере, когда либо заставляли людей выходить на работу, либо уходить в отпуск без сохранения содержания, либо увольняться». По ее словам, такие вопросы «имели комплексный массовый характер».

«Там, где не придавали им значения, до сих пор проблемы сохраняются, к сожалению», — заметил Путин. «Я имею в виду не Россию, другие страны», — пояснил он в ответ на реплику Москальковой, что в аппарат омбудсмена поступает все меньше «обращений по трудовой сфере».

Уполномоченный по правам человека добавила, что к ней обращаются коллеги с просьбой поделиться опытом и рассказать, как в России «удалось «расшить» эти узкие места». «Не все, конечно, но основные, самые болевые точки — на них обратили внимание, естественно, с ними работали, конечно. В том числе и благодаря вам», — отреагировал глава государства.

Омбудсмен поблагодарила президента за поддержку и рассказала о новых формах работы с гражданами. «Мы, получив опыт работы в условиях пандемии, думаем, что постоянной формой должна быть горячая линия и прием граждан по видео-конференц-связи», — отметила Москалькова. По ее словам, такой формат удобнее для людей, а аппарат уполномоченного благодаря ему может быстрее решать вопросы.



«Это очень важный инструмент прямой связи с людьми, поддержки и обратной связи с точки зрения эффективности работы государственных органов», — согласился Путин.