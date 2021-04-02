Правительство России направит более 1,2 млрд рублей на грантовую поддержку проектов в сфере туризма, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании Кабмина.

«Всего на реализацию таких проектов правительство направит более 1 млрд 245 млн рублей. Это позволит повысить качество и разнообразие туристических услуг, а также поможет создать в регионах новые рабочие места», — сообщил Мишустин.

По его словам, подведены итоги первого конкурса общественных и предпринимательских инициатив по развитию внутреннего и въездного туризма. «У нас 474 победителя, они представляют 74 региона России. Их проекты охватывают ключевые направления развития отрасли. Среди них – новые туристические маршруты, оборудование, необходимое для создания комфортных условий отдыхающим, разработки с использованием цифровых технологий – мобильные приложения и аудиогиды», — отметил премьер-министр.

Каждый из финалистов получит грант в размере от 90 тыс. рублей до 3 млн рублей, добавил Михаил Мишустин.