Почти 90% опрошенных российских школьников имеют личные сбережения, большинство из них хранят деньги в копилке, почти каждый четвертый — на карте с процентом на остаток , а инвестируют средства 7%. Об этом говорится в исследовании компании «ЯКласс».

Так, сразу тратит все карманные деньги лишь каждый десятый ребенок, 38% часть тратят на развлечения и часть откладывают, а 42% школьников откладывают большую часть получаемых сумм на крупные покупки и поездки. Накопленные деньги 60% детей хранят в копилке, 22% — на карте с процентом на остаток, а инвестируют самостоятельно или с помощью родителей 7% опрошенных. Не копят деньги лишь 11% опрошенных школьников, говорится в исследовании.

Авторы опроса отмечают, что уровень осознанного отношения к деньгам у школьников 7-11 классов довольно высок. Согласно данным, только 25% опрошенных изучают финансовую грамотность в школе. Лидерами стали Астраханская, Воронежская, Тверская области, Чукотский автономный округ, Удмуртская Республика, Республика Северная Осетия и Карачаево-Черкесская Республика — в этих регионах финансовую грамотность изучают около 50% опрошенных. В Москве и Санкт-Петербурге этот предмет включен в учебную программу у 21% и 14% участников опроса соответственно. Реже преподают финансовую грамотность в Рязанской области (9%), Мурманской области (8%) и Республике Коми (5%).

В качестве источника получения финансовых знаний школу назвали 11% респондентов, 44% учеников получают финансовые знания от родителей, 23% — самостоятельно из книг и Интернета, 12% смотрят ролики по теме на YouTube и читают финансовых блогеров в Instagram, 10% опрошенных вообще не интересуются финансовой грамотностью.

Самыми часто встречающимися в семье финансовыми инструментами учащиеся назвали ведение учета доходов и расходов, откладывание денег на крупные покупки — 31% и 32% соответственно, сдачу недвижимости в аренду — 7%, 4% семей инвестируют в фондовый рынок, 2% семей переводят сбережения в валюту. Почти четверть опрошенных школьников (23%) ничего не знают об отношении родителей к финансам.