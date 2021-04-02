Правительство упрощает порядок уплаты налогов, сборов и страховых взносов для бизнеса, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Кабмина.

«Теперь организациям и индивидуальным предпринимателям станет доступен единый налоговый платеж. Когда одним поручением можно оплатить не только налоги или недоимки по ним, но и совершить авансовые платежи, погасить задолженности по пеням и штрафам, то есть выполнить все обязательства одновременно. А Федеральная налоговая служба сама проведет все зачисления», — сообщил Мишустин.

Он пояснил, что таким механизмом граждане успешно пользуются уже более двух лет, а сейчас это станет доступным и для бизнеса.