Минтруд РФ планирует к концу текущего года полномасштабно ввести электронный кадровый документооборот. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«Эксперимент по кадровому документообороту завершится 15 ноября 2021 года. За этот период мы совместно с нашими партнерами подготовим необходимые изменения в Трудовой кодекс, а также подготовим технологическую платформу для дальнейшей реализации. И планируем, что уже к концу этого года сможем вводить полномасштабно электронный документооборот», — сказал он на подписании генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством РФ на 2021-2023 годы.

Президент России Владимир Путин 24 апреля 2020 года подписал федеральный закон о проведении этого эксперимента по электронному кадровому документообороту. Эксперимент позволит его участникам не дублировать важные трудовые документы на бумажном носителе, как это было раньше.