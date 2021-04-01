Министерство экономического развития РФ рассчитывает достичь показателя занятости в сегменте малого и среднего предпринимательства (МСП) в 25 млн человек в 2026 году. Об этом сообщила замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова в ходе круглого стола по теме реализации нацпроекта по МСП.

«В рамках новой редакции паспортов национального проекта указана цель, которая закреплена в июльском указе президента РФ, где были определены национальные цели развития РФ до 2030 года. В качестве основного показателя реализации национального проекта по МСП — численность занятых у субъектов МСП. Это 25 млн человек, но я хочу сказать, что 25 млн человек сейчас в редакции паспорта стоит до 2030 года. Эта цифра уже будет неактуальна, потому что, по уточненным расчетам, мы сейчас проанализировали итоги данных 2020 года после пандемии, и мы рассчитываем, что 25 млн человек мы достигнем в 2026 году», — сообщила Илюшникова.

Она отметила, что достижение этого показателя в 2026 году — амбициозная задача и что выйти на эту цифру необходимо раньше 2030 года, потому что «это и рабочие места, и огромный сектор экономики».

Илюшникова также привела обновленные данные по числу самозанятых. На 29 марта 2021 года их зарегистрировано 2 млн 50 тыс. человек.

25 марта Министерство экономического развития разместило на своем сайте обновленный паспорт национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В числе показателей нацпроекта — увеличение численности занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн человек. Завершение срока реализации нацпроекта — 31 декабря 2024 года, к этому периоду предполагается достичь занятости в 23 млн человек.