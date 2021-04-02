Правительство России подготовило законопроекты, призванные стимулировать привлечение частных инвестиций в жилищно-коммунальную сферу, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал на заседании Кабмина.

«Теперь организации, у которых такая инфраструктура находится в аренде не менее года, смогут заключать с государством концессионные соглашения на дальнейшее управление ею вне конкурсов. При этом все обязательства по привлечению инвестиций для обновления инфраструктуры должны выполняться в полном объеме», — сообщил Мишустин.

По его словам, в малых городах, где проживает до 50 тыс. человек, профильные концессии будут освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость.

«Мы рассчитываем, что эти решения будут способствовать модернизации коммунальной инфраструктуры. Повысят качество сервисов для людей и бизнеса», — добавил премьер-министр.