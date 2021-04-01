Газпромбанк снизил процентные ставки по кредиту на покупку автомобиля на 0,1—0,4 процентного пункта при оформлении кредита в сумме от 100 тыс. до 1 млн рублей. Об этом сообщили в ГПБ, уточнив, что для данных сумм действует ставка в 8,8% годовых при предоставлении в залог нового автомобиля и 9% при передаче в залог подержанного автомобиля.

Без предоставления автомобиля в залог можно получить ставку 9,5% годовых. При отсутствии личного страхования ставки увеличиваются на 6 п. п.

На сумму до 2 млн рублей включительно можно оформить кредит по одному документу — паспорту гражданина РФ. Процедура оформления проходит полностью онлайн: и подача заявки, и получение средств. В удобное для клиента время представитель банка бесплатно доставляет дебетовую «Умную карту», на которую зачислена одобренная сумма кредита. В некоторых случаях, помимо паспорта, банк может дополнительно запросить один из документов, подтверждающих доход.



Минимальная ставка по кредиту на покупку автомобиля в Газпромбанке составляет 5,6% годовых. Она распространяется на кредиты в сумме от 1,5 млн рублей при покупке и передаче в залог нового или подержанного автомобиля. Если заемщик не передает автомобиль в залог, то при сумме от 1,5 млн рублей применяется минимальная ставка в 5,9% годовых при условии личного страхования.