Газпромбанк изменил условия по накопительному счету «Управляй процентом» и предлагает новым клиентам ставку 6% годовых. Как уточнили в ГПБ, она будет применяться первые два месяца для клиентов, не имевших в банке договоров срочного банковского вклада и накопительных счетов в течение последних 90 календарных дней.

С третьего месяца процентная ставка по накопительному счету будет зависеть от суммы ежемесячного пополнения и может достигать 5,5% годовых. Доход начисляется ежемесячно на минимальный остаток на накопительном счете.



Новые клиенты могут оформить накопительный счет дистанционно, без посещения офиса. После подачи заявки на сайте в удобное для клиента время представитель банка бесплатно доставит дебетовую «Умную карту» для подключения мобильного приложения «Телекард 2.0», в котором можно пополнять накопительный счет в любое время.