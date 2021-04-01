Портфель вкладов физлиц в нынешнем году вырастет на 3–5% после оттока в 1,7 трлн рублей в 2020-м, прогнозируют «Известия» , ссылаясь на мнение экспертов. Как считает старший аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин, поддержку вкладам и возврату их былой привлекательности окажет повышение ключевой ставки. Катализатором роста депозитов, в первую очередь срочных, будет ожидаемое повышение процентов по ним на фоне некоторого ужесточения денежно-кредитной политики, уверен старший аналитик НКР Егор Лопатин. По его оценке, максимальный размер доходности по этому инструменту к концу года превысит 5%.

Увеличение портфеля депозитов банков в 2021-м на уровне 3–5% спрогнозировал зампредседателя правления Абсолют Банка Антон Павлов. Он считает, что положительная динамика лишь опосредованно будет связана с повышением ставок. По оценкам старшего аналитика банковских рейтингов НРА Надежды Караваевой, увеличение количества средств населения на счетах и во вкладах в кредитных организациях не будет превышать 7%, но из-за низкой базы в 2020 году и за счет перераспределения части средств со счетов в срочные депозиты увеличение может составить и 13–15%.

По мере преодоления последствий пандемии средства, которые сейчас на руках у населения, постепенно вернутся в банки до середины 2022 года, уверен руководитель центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Дмитрий Тарасов. По его словам, в ближайшие полтора года дополнительный приток на вклады составит не менее 2 трлн рублей. Увеличение депозитов физлиц на уровне 500 млрд рублей в этом году прогнозирует главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Несмотря на увеличение ключевой ставки, приток средств населения в банки в этом году может оказаться на сопоставимом или даже более низком уровне, чем в прошлом, полагает старший экономист «Открытие Research» Максим Петроневич. По словам старшего директора по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Игоря Алексеева, в течение этого года можно ожидать дальнейшего оттока средств из срочных вкладов в банках, но не столь активного, как в 2020-м. Деньги с депозитных счетов могут продолжить перетекать на текущие или фондовый рынок. С тем, что существенных изменений на рынке депозитов ждать не приходится, согласны и представители банков УБРиР и «Русский Стандарт».

Ограничить приток средств населения в банки может инфляция, которая в феврале–марте превышает доходность по вкладам, уверены в Промсвязьбанке. На динамику депозитов влияет продолжающийся рост ипотечного кредитования и переток средств с депозитов населения на эскроу-счета, добавили в «Открытие Research». Как отметил директор группы «Финансовые институты» S&P Global Ratings Сергей Вороненко, на 2021-й ожидается отсутствие роста срочных вкладов населения с возможной некоторой негативной динамикой примерно в диапазоне до 5%. Ставки по вкладам могут корректироваться вслед за ключевой, но не столь значимо, чтобы вновь вернуть себе привлекательность как инструмента сбережения, считает он.