Крупнейший финансовый супермаркет Рунета Банки.ру принял участие в первоапрельских активностях и поменял на один день свое название в соцсетях на «Баньки.ру». Если бы банки были банЬками, то крупнейшая онлайн-площадка, где можно определить для себя лучшую парную, выбрать веник или понять, где выше температура пара, называлась бы именно БанЬки.ру.

В официальных сообществах бренда в соцсетях 1 апреля будут выходить «банные» новости и познавательные материалы про технологичные сервисы для парилки, все банки ровно на один день станут банЬками. Кроме того, для тех, кто любит День смеха, финансовый (временно банный) маркетплейс проводит творческий конкурс в Facebook , «ВКонтакте» и Instagram . Нужно написать в комментариях, что произошло бы с вашим банком, если бы он стал банЬкой, чем отличался бы от других. Оцениваться будет в первую очередь оригинальность — чем больше юмора, тем больше шансов на победу. Победителей в каждой социальной сети ждет пять призов по 2 тыс. рублей.

«Идея провести подобную активность существовала уже довольно давно: наши подписчики в соцсетях часто шутили, называя нас «Баньками». Мы пошли немного дальше и пофантазировали, что было бы, если бы мы помогали подбирать не финансовые продукты, а веники и войлочные шапки. Наш флагманский сервис «Мастер подбора кредитов» превратился бы в «Мастер подбора веников», а отзыв в «Народном рейтинге» помогал бы решить проблему с вашим банщиком. Конечно, прежде всего мы хотели удивить наших подписчиков и показать, что мы можем быть не только серьезными, но и веселыми, особенно, когда дата располагает», — рассказала руководитель направления маркетинга в социальных сетях Банки.ру Елизавета Михайловская.

