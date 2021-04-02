Доступ к кошельку с цифровыми рублями будет возможен через разных финансовых посредников — это поможет бороться с «платежным рабством», когда обслуживание клиента завязано на одной кредитной организации, заявил директор департамента финансовых технологий ЦБ Иван Зимин.

«Доступ к цифровому кошельку может быть осуществлен через разных финансовых посредников, — то есть, разумеется, организация, физическое или юридическое лицо не будут завязаны только на той кредитной организации, которая изначально открывала ему кошелек. При прохождении определенных процедур идентификационных, при принятии на обслуживание можно будет попасть в свой же кошелек, но через другую организацию», — сказал Зимин, выступая на расширенном заседании комиссии РСПП по банкам и банковской деятельности.

«На наш взгляд, это действительно повышает доступность, снижает, назовем его так, «платежное рабство», когда многие клиенты завязаны на структуре одной организации и не могут получать полный спектр услуг и переходить в другие институты», — добавил он.