ЦБ привлек банк «Открытие» к административной ответственности за нарушение требований федерального закона «О кредитных историях». Информация об этом опубликована на сайте регулятора.

Два постановления в отношении банка «Открытие» вынесены по статье 14.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Незаконное получение или предоставление кредитного отчета»), которая распространяется на незаконные, но не подпадающие под Уголовный кодекс действия по получению или предоставлению кредитного отчета либо информации, составляющей кредитную историю и входящей в кредитный отчет. Постановления вынесены 31 марта пока не вступили в законную силу.

Постановлениями предусмотрено наложение административного штрафа, при этом в номерах документов нет обозначений, указывающих, применяются ли санкции к должностному или юридическому лицу. Штраф для должностных лиц по статье 14.29 КоАП может составлять от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц — от 30 тыс. до 50 тыс.

Ранее ЦБ уже неоднократно привлекал «Открытие» к административной ответственности за нарушения при работе с кредитными историями.

Более подробно причины привлечения кредитных организаций к административной ответственности ЦБ в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает финучреждению направить комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы в этой новости.

