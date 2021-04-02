Центробанк России будет применять меры воздействия к участникам неформальных групп микрофинансовых организаций (МФО), нарушающих права потребителей. Об этом было объявлено на ежегодной встрече представителей Банка России с участниками микрофинансового рынка, посвященной обсуждению основных итогов 2020 года, а также анализу тенденций развития рынка в 2021 году.

«Банк России в ходе поведенческого надзора выявил на микрофинансовом рынке неформальные группы взаимосвязанных финансовых организаций, в деятельности которых прослеживается преемственность нарушений и недобросовестных практик компаний, уже исключенных за такие деяния из государственного реестра микрофинансовых организаций», — сообщает пресс-служба регулятора.

Уточняется, что тенденция не носит массового характера, в группы вовлечено незначительное количество МФО. Однако в отношении таких компаний регулятор намерен принимать соответствующие меры, вплоть до вывода с рынка.

Участники встречи отметили позитивные тенденции, которые сохраняются на рынке не первый год, прежде всего снижение числа жалоб потребителей по вопросам взыскания просроченной задолженности. Тем не менее эти вопросы остаются одним из основных направлений надзора Банка России с учетом их высокой социальной значимости. В этой сфере будет продолжено активное взаимодействие Банка России с СРО МФО, а также ФССП России и правоохранительными органами.

Регулятор позитивно оценил распространенные в последнее время на микрофинансовом рынке практики клиентоориентированного подхода: создание организациями собственных служб финансового омбудсмена, проведение ответственной работы с жалобами клиентов на качественно новом уровне. Разбирались отдельные негативные случаи, получившие широкий общественный резонанс. Особый акцент был сделан на необходимости предупреждения подобных рисков в целях формирования доверительной среды.

Так, на рынке потребительского кредитования сохраняется проблема навязывания заемщикам дополнительных услуг. Банк России неоднократно информировал МФО о необходимости прекратить подобные практики, и большинство кредиторов своевременно отреагировали на эти требования. Регулятор предупредил, что к МФО, бизнес-процессы которых нацелены на получение дохода в основном от реализации дополнительных услуг без учета волеизъявления и потребностей клиента, будут применяться меры воздействия.