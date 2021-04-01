ЦБ готов избавить дивидендные выплаты российских компаний от налогообложения в случае инвестирования в их акции физических лиц через механизм индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), пишет «Коммерсант» . Это, по мнению регулятора, уберет дискриминацию акций по сравнению с облигациями , заявил на круглом столе в Совете федерации первый зампред Банка России Сергей Швецов. Об этом рассказали несколько участников круглого стола. В ЦБ подтвердили такие планы.

С этого года купоны по всем облигациям вошли в налоговую базу по операциям с ценными бумагами и стали облагаться налогом по ставке 13%. Таким образом, по существующему сейчас ИИС второго типа, обладатель которого при условии инвестирования свыше трех лет получает налоговый вычет в виде освобождения от налогообложения полученного инвестдохода, купонные платежи не облагаются налогом.

По словам одного из собеседников издания, отказ от налогообложения дивидендов потенциально может коснуться как ИИС второго, так и разрабатываемых счетов третьего типа. Регулятор полагает, что решать, на какие типы будет распространяться новшество, должно правительство, а задача ЦБ была поднять вопрос «налогового арбитража между акциями и облигациями на ИИС». Пока такие предложения официально в Минфин не поступали, заявили в министерстве.

Швецов также отметил на встрече, что сейчас инвестиции в акционерный капитал более актуальны, чем в облигации, рассказал другой источник издания. Отказ от налогообложения дивидендов — это как раз и есть стимулирование вложений россиян в эти долевые инструменты, отметил один из собеседников.

По мнению экспертов, ЦБ хочет за счет отмены налога на дивиденды еще больше стимулировать частных инвесторов вкладываться в капитал российских компаний, чтобы создать лучшие условия для набирающего темпы процесса выхода эмитентов на отечественный фондовый рынок. Логично выглядит стимулирование вложений частных инвесторов через ИИС именно в бонды посредством освобождения купонного дохода, полученного по этим бумагам, от налогообложения, отметили эксперты.