Показатели проектного финансирования долевого жилищного строительства в феврале продолжили расти, в том числе благодаря мерам государственной поддержки, сообщает пресс-служба Центробанка.

Общий объем средств, размещенных участниками долевого строительства на счетах эскроу, на 1 марта 2021 года превысил 1,41 трлн рублей. При этом 213,2 млрд рублей со счетов эскроу по завершенным проектам строительства уже перечислено застройщикам или в погашение кредитов на строительство объектов.

Общий лимит действующих кредитных договоров, заключенных банками и застройщиками, составляет более 3,28 трлн рублей.