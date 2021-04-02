В Москве вынесен обвинительный приговор в отношении бывших руководителей банка «Транспортный» ( лицензия отозвана 20 мая 2015 года) за хищение более чем 21,8 млрд рублей. Об этом на днях сообщили в столичной прокуратуре.

Мещанский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении семи участников организованной группы — жителей Москвы и Московской области в возрасте от 42 до 59 лет: Елены Плетневой, Лилии Малютиной, Александра Сентякова, Оксаны Авдюковой, Ирины Макаровой, Вячеслава Чикалина и Максима Анохина. Они осуждены по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ (речь о присвоении денежных средств в особо крупном размере, совершенном организованной группой).

Установлено, что не позднее июня 2013 года в Москве председатель правления КБ «Транспортный» Плетнева и ее сообщники создали организованную группу с целью хищения денежных средств банка. К незаконной деятельности они привлекли заместителя председателя правления Малютину, советника председателя правления Сентякова, директора операционного департамента Авдюкову, директора департамента розничного андеррайтинга Макарову, а также не являвшихся сотрудниками банка Чикалина, Анохина и других лиц.

Действуя в составе организованной группы, с июня 2013 года по май 2015 года злоумышленники похитили вверенные Плетневой и Малютиной денежные средства КБ «Транспортный» на общую сумму более 21,8 млрд рублей, указывает прокуратура. С этой целью они оформляли заведомо невозвратные кредиты аффилированным юридическим лицам, не осуществлявшим реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также физическим лицам, заведомо не имевшим достаточных средств для погашения кредитных обязательств.

Уголовное дело в отношении сообщников выделено в отдельное производство.

Суд приговорил Плетневу к восьми годам лишения свободы со штрафом в размере 950 тыс. рублей, Сентякова — к пяти годам со штрафом в 400 тыс., Анохина — к 6,5 года со штрафом в 800 тыс.; Малютина, Авдюкова, Макарова, Чикалин приговорены каждый к семи годам лишения свободы со штрафами в 800 тыс. рублей.



Все осужденные будут отбывать наказания в исправительной колонии общего режима, они были взяты под стражу в зале суда. В сообщении уточняется, что приговор пока не вступил в законную силу.