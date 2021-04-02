Преображенский суд Москвы признал бывшего президента МАСТ-Банка Юрия Пирогова виновным в растрате 5,6 млрд рублей и приговорил к восьми с половиной годам лишения свободы, сообщили РБК в суде.



Пирогов признан виновным в растрате (ч. 4 ст 160) и мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) в особо крупном размере.

Виновными по ч. 4 ст. 159 также признаны соучастницы Пирогова — бывший вице-президент МАСТ-Банка Елена Журавлева и начальник кредитного управления банка Наталья Желобаева. Они приговорены к шести с половиной годам и пяти годам и десяти месяцам колонии общего режима соответственно. «Желобаева освобождена от наказания в связи с его отбытием в СИЗО», — сообщили изданию в суде.

Центробанк отозвал лицензию у МАСТ-Банка летом 2015 года. Сначала регулятор сообщил, что банк предоставлял в отчетности недостоверные данные. Однако через два месяца, во время процедуры банкротства МАСТ-Банка, ЦБ нашел в его деятельности признаки более серьезных нарушений и сообщил о них в правоохранительные органы. В январе 2016 года СК возбудил дело о растрате в особо крупном размере. Долг МАСТ-Банка перед вкладчиками тогда составлял около 14 млрд рублей.

Как выяснил СК, в 2013—2015 годах Пирогов в составе организованной группы, в которую входили руководители и другие сотрудники банка, присвоил более 5,6 млрд рублей, принадлежащих кредитной организации. Подконтрольным юрлицам выдавались заведомо невозвратные, ничем не обеспеченные среднесрочные кредиты в особо крупных размерах. Деньги перечислялись на ссудные и расчетные счета этих организаций, после чего под видом оплаты сделок их переводили на счета других подконтрольных юрлиц.

Всего в схему было вовлечено 19 однодневок. Журавлева и Желобаева одобряли им кредиты, несмотря на сомнительные показатели деятельности. Соглашения о кредитах подписывал бывший топ-менеджер банка Александр Чеметов. В октябре 2017 года он признал вину в растрате 5,6 млрд рублей и был приговорен к четырем с половиной годам колонии общего режима.