Российские банки-эквайеры с 1 апреля собираются повысить эквайринговые комиссии при оплате товаров и услуг в Интернете. Об этом сообщили ТАСС опрошенные кредитные организации.

В начале 2021 года международная платежная система Mastercard анонсировала увеличение с 1 апреля ставки межбанковской комиссии (interchange) для категории электронной коммерции. Интерчейндж устанавливается платежной системой и входит в конечную комиссию за эквайринг, которую торговые точки платят за прием безналичной оплаты, а также возвращается банку, картой которого расплатился гражданин. На основе межбанковской комиссии формируются программы лояльности кредитных организаций.

«Тарифы электронной коммерции будут скорректированы с учетом этих изменений», — сообщили ТАСС в пресс-службе банка «Открытие».

В ВТБ отметили, что плата за интерчейндж составляет существенную часть эквайринговой комиссии. «При повышении ставок интерчейнджа стоимость эквайринга для рынка обычно возрастает», — подчеркнули в ВТБ.

Крупнейший российский банк — СберБанк — в свою очередь отказался комментировать эту тему и действия партнеров.

На запрос агентства, отразится ли повышение интерчейнджа каким-либо негативным образом на условия программ лояльности, банки не ответили.

В прошлом году на тему размера межбанковской комиссии велись активные дискуссии между участниками платежного рынка и Банком России. В первую очередь это было связано с решением регулятора административно ограничить максимальные эквайринговые комиссии для ряда категорий товаров и услуг. Так, весной регулятор в качестве одной из мер поддержки в период пандемии коронавируса ограничил по 30 сентября эквайринговые комиссии при онлайн-покупках продуктов, лекарств и товаров повседневного спроса уровнем 1%. Позже ЦБ распространил данное ограничение на оплату медицинских услуг. Ассоциация банков России тогда предупреждала, что в случае продления этих мер кредитные организации могут начать взимать плату за выпуск карт, использование платежных приложений и допуск к кол-центру.