Агентство по страхованию вкладов 31 марта перечислило Банку России 2,2 млрд рублей в счет уплаты основного долга и процентов в рамках погашения задолженности по кредитной линии, предоставленной для поддержания достаточности фонда обязательного страхования вкладов, сообщается на сайте агентства.

«В счет погашения основной суммы долга перечислены 1 млрд рублей, в счет погашения процентов — 1,2 млрд рублей. В октябре 2020 года Банк России продлил действие кредитного договора на пять лет с одновременным увеличением процентной ставки до уровня ключевой ставки Банка России», — говорится в сообщении.

В общей сложности на погашение кредита агентство направило Банку России 513,8 млрд рублей (503 млрд рублей — в счет погашения основной суммы долга, 10,8 млрд рублей — в счет погашения задолженности по процентам). В том числе 49,9 млрд рублей АСВ выплатило в 2021 году (46 млрд рублей — по основному долгу, 3,9 млрд рублей — по процентам). Остаток задолженности на текущий момент составляет 339 млрд рублей без учета процентов.

В 2015—2017 годах Банк России предоставил АСВ с одобренным лимитом 1,03 трлн рублей для поддержания достаточности фонда обязательного страхования вкладов. В рамках этой линии агентство получило 842 млрд рублей, которые были полностью направлены на выплаты страхового возмещения вкладчикам. Последний транш от Банка России был получен 23 октября 2017 года, а в конце 2017 года размер поступлений в фонд позволил АСВ начать возврат средств.