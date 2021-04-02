Алексей Сазонов назначен председателем правления банка «Уралсиб». Назначение прошло согласование Банка России и утверждено решением наблюдательного совета «Уралсиба», сообщает пресс-служба кредитной организации.

В 2008 году Алексей Сазонов вошел в состав правления банка «Уралсиб» в должности заместителя председателя правления, с февраля 2021 года — исполняет обязанности председателя правления.

Сазонов окончил Московский государственный институт Международных отношений МИД РФ по специальности «Международные экономические отношения» и Лондонскую школу бизнеса по специальности «Магистр финансов». Работает в банковской сфере с 1994 года.