Финансовый супермаркет Банки.ру запустил для своих пользователей акцию «Нам 16 лет»: ее участники смогут выиграть три приза по 160 тыс. рублей. Акция стартует 1 апреля и продлится до конца месяца.

Для участия в конкурсе достаточно оставить заявку на кредит, кредитную карту или ипотеку через сервис «Мастер подбора кредитов» и получить продукт по этой заявке до 29 апреля.

Акция доступна только совершеннолетним гражданам Российской Федерации. В случае оформления двух и более продуктов в розыгрыше участвует только первый выданный кредит. Пользователю придет электронное письмо-напоминание, что он стал участником акции, дополнительно регистрироваться нигде не нужно.

«Мы постоянно работаем над улучшением наших сервисов, и «Мастер подбора кредитов» — не исключение. Приятно видеть, что пользователей становится все больше, значит, мы движемся в правильном направлении. Если вы планируете в ближайшее время взять кредит, то наш сервис не только поможет подобрать выгодные условия, но и у вас есть все шансы на выигрыш, который вы сможете потратить как на погашение займа, так и на другие важные цели», — прокомментировала директор по маркетингу Банки.ру Юлия Майорова.



Сервис «Мастер подбора кредитов» позволяет быстро и удобно подобрать кредит с высокой вероятностью одобрения. Не нужно самостоятельно сравнивать условия по продуктам разных банков и направлять в каждый из них отдельную заявку на кредит. Пользователь всего один раз заполняет информацию о себе как о заемщике и потом в один клик подает заявки в банки.

В 2020 году более 2 млн пользователей получили индивидуальные предложения и оформили кредитные продукты через сервис Банки.ру по подбору кредитов.

Ознакомиться с правилами акции можно здесь.