📰 Рубль перешел в наступление после периода слабости, пишет «Российская газета» , ссылаясь на мнение ведущий аналитик FxPro Александра Купцикевича. По его словам, во второй половине прошлой недели рублю удалось удержаться от выхода за пределы устоявшегося торгового диапазона последних месяцев. На стороне рубля высокие цены на нефть, поддержанные Суэцким инцидентом, но, в гораздо большей степени — влиянием комментариев от членов ОПЕК+ в преддверии очередной министерской встречи. Волатильность нефти во второй половине месяца показала хрупкость равновесия по нефти и, очевидно, повысила настороженность картеля относительно перспектив восстановления спроса. И это локально хорошие новости для рубля, хотя и ясно, что наибольшим оптимизмом все же стали бы не квоты ОПЕК, а резкий рост спроса на нефть, считает эксперт.

📰 Россияне в 2020 году более чем в два раза чаще обращались к государственным интернет-сервисам, чем в 2019 году, пишет «Коммерсант» . Это подсчитали в Ngenix. По оценке аналитиков компании, снятие ограничений из-за пандемии почти не отразилось на темпах роста трафика: в 2021 году он превысил показатели 2020 года на 24% в январе, на 32% в феврале и на 43% в марте. Государственные сервисы сохранили приобретенную аудиторию даже после локдауна, а пользователи укрепили новый паттерн поведения. В 2021 году аудитория госсервисов продолжила расти, несмотря на снятие ограничений. Но из-за увеличившейся нагрузки госсервисам придется, по мнению экспертов, инвестировать миллиарды рублей в расширение инфраструктуры. В противном случае они будет сталкиваться со сбоями, как это происходило с порталом госуслуг и Mos.ru в моменты пиковых нагрузок.

📰 Что такое мисселинг, какие продукты часто навязывают банки и можно ли расторгнуть такой договор, выяснили «Известия» . Мисселинг — это недобросовестная практика реализации каких-либо продуктов, информация о которых намеренно искажается или предоставлена не полностью. Этим очень часто грешат банки, но, как подчеркивают эксперты, наказуемым мисселинг не является — он не грозит банку ни уголовным делом, ни отзывом лицензии, так как не нарушает норм законодательства. Классический пример мисселинга — продажа полисов инвестиционного и накопительного страхования жизни . Еще один вариант мисселинга — структурированные ноты, их банки нередко предлагают под видом надежных облигаций , которые приносят гарантированный доход. Что делать, если сомнительный и абсолютно непонятный продукт приобретен? По закону в течение 14 дней с момента заключения договора действует «период охлаждения»: клиент может отказаться от страховки, если за это время ею не воспользовался.