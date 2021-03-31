Розничный спрос на золото в России в 2020 году вырос на 37% по сравнению с 2019-м: с 3,7 тонны до 5 тонн, пишут «Известия» , ссылаясь на Всемирный совет по золоту. Основными причинами высокой популярности стали пандемия, повышение стоимости драгметалла, обесценивание рубля и неопределенность, связанная с геополитической ситуацией. Цена на благородный металл в ближайшие два года может достичь 2,5–3 тыс. долларов за тройскую унцию.

Рост инвестиций россиян в золото в 2020 году подтвердили в СберБанке , Почта Банке, «ВТБ Капитале», Новикомбанке, Росбанке, Ситибанке, РСХБ и Промсвязьбанке. Так, в «Сбере» в 2020 году чистые привлечения средств в ПИФ «Золото», то есть вложения за вычетом оттока из фонда за это время, составили 1,6 млрд рублей. В этом году в «Сбер Управление Активами» также отметили повышенный спрос на золото. В Почта Банке за 2020 год привлеченные средства в ПИФ «Почта Банк – Золото» достигли 1,5 млрд рублей. Тренд на популярность вложений в золото сохранится и в 2021 году, считают в ВТБ. Там прогнозируют, что в следующие два года его стоимость может достичь 2,5–3 тыс. долларов.

Кроме ПИФов в 2020 году увеличились инвестиции россиян и в другие «золотые» продукты, рассказали в «Сбере». Так, вложения в слитки и обезличенные металлические счета выросли в 2,6 раза по сравнению с 2019-м, 70% из них приходятся на золото. Инвестиции в такие продукты оказались наиболее популярными из вложений в золото в Россельхозбанке — за прошлый год объем средств, привлеченных в драгоценные металлы, увеличился более чем в 4,5 раза. Увеличился спрос на золото и на продукты, с ним связанные, в том числе на акции золотодобывающих компаний, сообщили в УК «Промсвязь». Чистые вложения в ПИФ «Промсвязь-золото» за прошлый год увеличились в 30 раз.

Укрепление доллара, увеличение долгосрочных процентных ставок, рост готовности инвесторов к риску на фоне позитивных ожиданий восстановления мировой экономики и интерес к вложениям в криптовалюты снижают потенциал повышения цен на золото и его привлекательность, уверен руководитель управления по работе с финансовыми активами дирекции по работе с частными клиентами Ситибанка Михаил Знаменский.

По словам экспертов, в России популярная инвестиция в золото — покупка физического драгметалла. Недостатком такой инвестиции можно считать низкую ликвидность, то есть сложность продать металл по цене, близкой к рыночной. Золото предназначено для сохранения капитала, а для его умножения сейчас больше подходят акции золотодобывающих компаний, которые хорошо зарабатывают при текущих ценах. В краткосрочных периодах стоит быть внимательным с такими инвестициями, особенно сейчас, когда наблюдается восстановление мировой экономики, рост доходности облигаций и укрепление доллара. Распродажи финансовых активов могут спровоцировать и распродажи золота, считают эксперты.