Банк России может к середине текущего года еще два или три раза повысить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,75—5% годовых, на таком уровне она останется до конца года, прогнозирует член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

Банк России в марте впервые с 2018 года повысил ключевую ставку — на 0,25 процентного пункта, до 4,5% годовых. Необходимость такого решения регулятор объяснил повышенным инфляционным давлением и восстановлением экономики быстрее ожиданий. При этом ЦБ дал сигнал, что новое повышение ставки может произойти уже на ближайших заседаниях.

«Центральный банк будет действовать методом нащупывания — это такой термин, который мы хотели бы ввести. Каждое заседание совета директоров Центрального банка, которое будет происходить, Центральный банк будет, ориентируясь только на фактическую статистику по инфляции, повышать ключевую ставку до тех пор, пока не наступит перелом не в ожиданиях инфляционных, а в фактической инфляции, фактических показателях 2021 года», — прокомментировал Пьянов журналистам.

По его ожиданиям, этот инфляционный перелом произойдет в июле. «До этого периода в принципе каждый совет директоров Банка России может быть повышена ставка на 0,25 процентного пункта. Может потребоваться одно, два, может быть, три повышения, но господствующее мнение внутри нас, что потребуется еще максимум два повышения на 0,25 процентного пункта, чтобы допустить этот перелом», — добавил член правления ВТБ.

Пьянов отметил, что ВТБ повысил прогноз по годовой инфляции на текущий год до 4,8% с ранее ожидавшихся 3%. «Уровень ключевой ставки в конце года мы ожидаем не на уровне 4,25%, а на уровне 4,75—5%. Этот же уровень мы считаем равновесным, по сути, после стабилизации инфляции этот уровень можно предполагать как стабильный, если не будет никаких других внешних шоков или «черных лебедей», — заключил он.